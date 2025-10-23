गोरखपुर में बनेंगे आधुनिक बस शेल्टर, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के यात्रियों को जल्द ही आधुनिक और सुविधाजनक बस शेल्टर की सौगात मिलने वाली है। नगर निगम ने निजी संस्था गैलेंट इस्पात लिमिटेड के सहयोग से शहर के चार प्रमुख स्थानों पर नए बस शेल्टर बनाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को धूप, बारिश और ठंड से राहत मिलेगी, साथ ही बसों का इंतजार करना भी आरामदायक होगा। नगर निगम बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है।

यह शेल्टर शहर के चार महत्वपूर्ण और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बनाए जाएंगे। इन स्थानों में गोरखनाथ रोड, यातायात तिराहा, कार्मल स्कूल मोड़ और रेल म्यूजियम के सामने का क्षेत्र शामिल है। इन स्थानों का चयन यात्रियों की आवाजाही और जनसुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। गैलेंट इस्पात लिमिटेड ने नगर निगम को इन चारों स्थानों पर बस शेल्टर बनाने का प्रस्ताव भेजा था।

नगर निगम सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सदन की हरी झंडी मिलते ही अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह का सहयोग शहर के विकास को गति देने में सहायक साबित होगा।