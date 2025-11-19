MMUT में 46 शिक्षक पद के लिए आए 604 आवेदन, हर पद के लिए 50 अभ्यर्थियों की है दावेदारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदन आमंत्रण पूरा होने तक पहुंच चुकी है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 46 पदों के सापेक्ष विश्वविद्यालय को देश भर से कुल 604 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सितंबर में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित होने के बाद 10 नवंबर को पूरी हो गई है।

सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए है। नौ पद के सापेक्ष विश्वविद्यालय को कुल 450 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी हर पद के लिए 50 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। एसोसिएट प्रोफेसर के 14 पदों के सापेक्ष कुल 89 आवेदन मिले हैं जबकि प्रोफेसर के सर्वाधिक 23 पदों के सापेक्ष 65 लोगों ने आवेदन किया है।

बीते वर्ष भी विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 110 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसमें 76 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई थी। इस तरह कुल 34 पद रिक्त रह गए थे। इसके बाद दो शिक्षकों की अचानक मृत्यु, कुछ के सेवानिवृत्त हो जाने और कुछ के संस्थान छोड़ जाने के कारण ये रिक्तियां बढ़कर 46 हो गई हैं।