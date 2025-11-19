MMUT में 46 शिक्षक पद के लिए आए 604 आवेदन, हर पद के लिए 50 अभ्यर्थियों की है दावेदारी
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMUT) में शिक्षकों के 46 पदों के लिए 604 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तीन शिक्षणेतर पदों के लिए 97 आवेदन आए हैं। विश्वविद्यालय जल्द ही लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करेगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदन आमंत्रण पूरा होने तक पहुंच चुकी है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 46 पदों के सापेक्ष विश्वविद्यालय को देश भर से कुल 604 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सितंबर में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित होने के बाद 10 नवंबर को पूरी हो गई है।
सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए है। नौ पद के सापेक्ष विश्वविद्यालय को कुल 450 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी हर पद के लिए 50 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। एसोसिएट प्रोफेसर के 14 पदों के सापेक्ष कुल 89 आवेदन मिले हैं जबकि प्रोफेसर के सर्वाधिक 23 पदों के सापेक्ष 65 लोगों ने आवेदन किया है।
बीते वर्ष भी विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 110 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसमें 76 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई थी। इस तरह कुल 34 पद रिक्त रह गए थे। इसके बाद दो शिक्षकों की अचानक मृत्यु, कुछ के सेवानिवृत्त हो जाने और कुछ के संस्थान छोड़ जाने के कारण ये रिक्तियां बढ़कर 46 हो गई हैं।
पिछली बार प्रोफेसर के 22 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण सभी पद रिक्त रह गए थे। एसोसिएट प्रोफेसर के 31 में से 20 पद ही भर पाए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक पद रिक्त रह गया था। इस बार आइटी की दो, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल की छह-छह, कंप्यूटर साइंस की नौ, केमिकल की दो, मैकेनिकल की सात, सिविल की 10, अर्थशास्त्र, गणित व प्रबंधन की एक-एक सीटों पर शिक्षक भर्ती होनी है।
शिक्षणेतर तीन पदों के लिए आए 97 आवेदन
विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक-एक डिप्टी लाइब्रेरियन, सहायक कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इन तीन पदों के सापेक्ष कुल 97 आवेदन आए हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 14, परीक्षा नियंत्रक के लिए 13 और सहायक कुलसचिव के लिए सर्वाधिक 70 आवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं।
शिक्षकों की 46 रिक्त पदों की भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंतिम तिथि तक कुल 604 आवदेन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह तीन शिक्षणेतर पदों के सापेक्ष 97 लोगों ने आवेदन किया है। अब जल्द पदवार लिखित व साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रो. जेपी सैनी, कुलपति, एमएमयूटी
