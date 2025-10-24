गोल्डेन जुबिली बैच के नाम होगी एमएमयूटी की एलुमिनाई मीट, 60 पुरातन छात्रों की मिली स्वीकृति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 15 नवंबर से आयोजित होने वाले दो दिवसीय एलुमिनाई मीट की तैयारी जोरशोर से चल रही है। इस बार इसके लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी वजह गोल्डेन जुबिली बैच के मालवीयंस की बड़ी संख्या में मौजूदगी की स्वीकृति है।

एलुमिनाई एसोसिएशन के अनुसार अबतक गोल्डेन जुबिली यानी 1975 बैच के 60 पुरातन छात्रों ने आयोजन में शामिल होने के लिए उत्साह दिखाया है। उन्होंने परिवार सहित आने का एसोसिशन का अनुरोध स्वीकार किया है। सभी अपने छात्रजीवन के साथियों से विश्वविद्यालय के मंच पर मिलने के लिए उत्साहित हैं।

मालवीय एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष ई. जेबी राय व सचिव प्रो. वीके द्विवेदी ने बताया कि एमएमएमयूटी में हर वर्ष एल्युमिनी मीट में गोल्डन जुबिली, सिल्वर जुबिली व डिकेड बैच को आमंत्रित किया जाता है। इस बार गोल्डन जुबिली बैच के प्रतिनिधि के रूप में 1975 बैच के छात्र, सिल्वर जुबिली बैच के प्रतिनिधि के रूप में वर्ष 2000 बैच और डिकेड बैच के प्रतिनिधि के रूप में 2015 बैच के पुरातन छात्र हिस्सा लेंगे।

गोल्डन जुबिली बैच के प्रतिनिधि के रूप में 1975 बैच के छात्र व विंग कमांडर गुरमीत सिंह संधू को नामित किया गया है। सिल्वर जुबिली बैच के प्रतिनिधि 2000 बैच के विवेक तिवारी होंगे। कुछ पुरातन छात्र विदेश से भी आ रहे हैं। एलुमिनाई मीट में कुल 300 पुरातन छात्रों के जुटने की संभावना है।

प्रो. वीके द्विवेदी ने बताया कि एल्युमिनाई मीट दौरान पांच अलग-अलग क्षेत्रों इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र के एक-एक पुरातन छात्रों को सम्मानित किया जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। मीट में प्रतिभाग करने वाले एलुमिनाई के लिए लिंक भी जारी कर दिया गया है, जिसके जरिये वह पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं।



एलुमिनाई ही होंगे गेस्ट आफ आनर