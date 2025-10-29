गोरखपुर में युवती लापता, इस बात को लेकर भाई पर है शक; पुलिस ने लिया हिरासत में

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ के रामपुर नयागांव में रहने वाली युवती सोमवार की शाम से लापता है।भाई से संपत्ति को लेकर उसका विवाद चल रहा था।सीसी कैमरे में घर से बोरा लेकर निकले भाई पर हत्या करने का आरोप है।आरोपित को हिरासत में लेकर गोरखनाथ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।पूछताछ में युवक ने बहन के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया।

नयागांव निवासी चिनकू निषाद ने गोरखनाथ थाना पुलिस को मंगलवार की दोपहर तहरीर देकर बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी नीलम सोमवार शाम से लापता है। उनका बेटा रामआशीष कई बार नीलम से झगड़ा कर चुका था और धमकी देता था कि एक दिन खत्म कर दूंगा।तीन साल पहले जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के बाद परिवार में रुपये को लेकर विवाद शुरू हुआ था।

पिता ने बताया कि उन्होंने तीन लाख रुपये बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे थे, लेकिन रामआशीष बार-बार यही रुपये मांगता है,मना करनेपर हिंसक हो जाता है।सोमवार शाम नीलम नहाने के बाद घर से बाहर निकली थी।पड़ोसी सुदामी देवी ने बताया कि शाम को रामआशीष बोरे में कुछ रखकर बाइक पर लाद रहा था।गली के मोड़ पर बोरा दो-तीन बार गिरा भी, जिसे उठाकर वह जल्दी में निकल गया।

सीसी कैमरा फुटेज देखने पर इसकी पुष्टि हुई जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार की सुबह रामअशीष को थाने बुलाया।घंटों चली पूछताछ में उसने पहले कहा कि वह गेहूं व जरूरी सामान लेकर अपने ससुराल कप्तानगंज गया था जहां पर उसकी पत्नी है।पुलिस अब उसके बयान की सत्यता की जांच कर रही है।