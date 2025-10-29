Language
    गोरखपुर में युवती लापता, इस बात को लेकर भाई पर है शक; पुलिस ने लिया हिरासत में

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:15 AM (IST)

    गोरखपुर के नयागांव से एक युवती लापता है, जिसके भाई पर संपत्ति विवाद के चलते हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने भाई को हिरासत में ले लिया है। पिता के अनुसार, आरोपी पहले भी युवती को जान से मारने की धमकी दे चुका था। सीसीटीवी फुटेज में उसे बोरे में कुछ ले जाते हुए देखा गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और युवती की तलाश जारी है।

    एक दिन पहले भाई ने मारने की दी थी धमकी

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ के रामपुर नयागांव में रहने वाली युवती सोमवार की शाम से लापता है।भाई से संपत्ति को लेकर उसका विवाद चल रहा था।सीसी कैमरे में घर से बोरा लेकर निकले भाई पर हत्या करने का आरोप है।आरोपित को हिरासत में लेकर गोरखनाथ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।पूछताछ में युवक ने बहन के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया।

    नयागांव निवासी चिनकू निषाद ने गोरखनाथ थाना पुलिस को मंगलवार की दोपहर तहरीर देकर बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी नीलम सोमवार शाम से लापता है। उनका बेटा रामआशीष कई बार नीलम से झगड़ा कर चुका था और धमकी देता था कि एक दिन खत्म कर दूंगा।तीन साल पहले जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के बाद परिवार में रुपये को लेकर विवाद शुरू हुआ था।

    पिता ने बताया कि उन्होंने तीन लाख रुपये बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे थे, लेकिन रामआशीष बार-बार यही रुपये मांगता है,मना करनेपर हिंसक हो जाता है।सोमवार शाम नीलम नहाने के बाद घर से बाहर निकली थी।पड़ोसी सुदामी देवी ने बताया कि शाम को रामआशीष बोरे में कुछ रखकर बाइक पर लाद रहा था।गली के मोड़ पर बोरा दो-तीन बार गिरा भी, जिसे उठाकर वह जल्दी में निकल गया।

    सीसी कैमरा फुटेज देखने पर इसकी पुष्टि हुई जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार की सुबह रामअशीष को थाने बुलाया।घंटों चली पूछताछ में उसने पहले कहा कि वह गेहूं व जरूरी सामान लेकर अपने ससुराल कप्तानगंज गया था जहां पर उसकी पत्नी है।पुलिस अब उसके बयान की सत्यता की जांच कर रही है।

    सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई है। हिरासत में लिए गए रामअशीष से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस रूट की पहचान की जा रही है जहां से वह बोरा लेकर गया था। आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।जल्द ही गुत्थी सुलझा ली जाएगी।

    नवरात्र से मायके में हैं पत्नी-बेटी :
    रामआशीष पेशे से राजगीर है और कई दिनों से असामान्य व्यवहार कर रहा था। उसकी पत्नी रेनू और बेटी नवरात्र से मायके गई हुई हैं।पिता ने बताया कि बेटा व बहू उनसे अलग रहते हैं।सोमवार को सुबह से ही रामअशीष कह रहा था कि आज खून सिर पर चढ़ा है, किसी को मार दूंगा।उसी ने बेटी को गायब किया है।

    सीसी कैमरा फुटेज में नहीं दिख रही नीलम:
    गोरखनाथ थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर से नयागांव व आसपास के इलाकों में सर्च आपरेशन शुरू किया है। डाग स्क्वाड की मदद से छानबीन की गई लेकिन नीलम का कुछ पता नहीं चला।मोबाइल फोन बंद होने की वजह से काल डिटेल के जरिए यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरी बार उसकी किससे बात हुई थी।