गोरखपुर में पांच दिन से लापता वृद्ध महिला का झाड़ियों में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, पिपरौली। गीडा क्षेत्र के बसुधा गांव में पांच दिन से लापता 80 वर्षीय महिला का शव शुक्रवार सुबह प्राथमिक विद्यालय के पीछे झाड़ियों में मिला। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्वजन ने शव की पहचान गांव निवासी फूल देवी के रूप में की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बसुधा गांव निवासी फूल देवी पांच दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में घर से लापता हो गई थीं। स्वजन उनकी तलाश में जुटे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उनकी गुमशुदगी की सूचना गांव के विभिन्न वाट्सएप ग्रुपों में भी प्रसारित की गई थी। शुक्रवार सुबह सात बजे कुछ ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के पीछे गए तो झाड़ियों में एक शव दिखाई दिया। पास जाने पर दुर्गंध महसूस हुई।