गोरखपुर में अवैध पटाखों पर पुलिस की कड़ी नजर, पुराने हादसों वाले इलाकों में विशेष निगरानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पटाखों के अवैध भंडारण और सुरक्षा खामियों को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी डा. कौस्तुभ ने शहर और कस्बों के सभी थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि सघन आबादी वाले इलाकों में पटाखा बिक्री और भंडारण पर सख्त निगरानी रखें। विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां पहले अगलगी या विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं, वहां निरंतर जांच कराई जाए।

एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि दीपावली से पहले सक्रिय होने वाले बिना लाइसेंस पटाखा विक्रेताओं और अवैध फैक्ट्रियों पर तत्काल कार्रवाई हो। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में निरीक्षण करें, गड़बड़ी मिलने पर तहसील प्रशासन को जानकारी दें। पूर्व में जिस थानाक्षेत्र में अवैध भंडारण, पटाखा में आग लगने की घटना हुई है वहां चेकिंग कराएं। जिला प्रशासन ने जहां पर पटाखा की दुकान लगाने की अनुमति दी है वहां आग से बचाव का पूरा इंतजाम करा लें।



पूर्व में हुए हादसे :