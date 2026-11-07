जागरण प्रभाव: गोड़धोइया नाला में सेप्टिक टैंक की गंदगी उड़ेलने पर सख्त कार्रवाई, टैंकर मालिक पर 10 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उद्घाटन के दिन ही गोड़धोइया नाला में सेप्टिक टैंक से निकली गंदगी डालने वाले टैंकर मालिक पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निग ने टैंकर मालिक पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। टैंकर का पंजीकरण नगर निगम में है लेकिन वह मनमाने तरीके से गंदगी गोड़धोइया नाला में डाल रहा था। दैनिक जागरण ने गोड़धोइया नाला में गंदगी डालने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। टैंकर पर लिखे मोबाइल नंबर को भी प्रकाशित किया था।

बाबा राघवदास मेडिकल कालेज के पीछे से 17 वार्डों से होते हुए रामगढ़ताल तक बने गोड़धोइया नाला में सिर्फ वर्षा का ही पानी जाना है। नौ मीटर चौड़े नाले को इस तरह बनाया गया है कि बाहर का पानी इसमें नहीं आ सकता। नाला के दोनों तरफ सीवर लाइन बिछाई गई है। घरों से निकला गंदा पानी सीवर लाइन से होते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। लेकिन कुछ लोग नाला को गंदा करने पर तुले हुए हैं।