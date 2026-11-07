गोरखपुर में पशु तस्करी के आरोपी ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव
हरपुर बुदहट के घोठवां टोला में पशु तस्करी के आरोपी हनीफ ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ...और पढ़ें
HighLights
पशु तस्करी के आरोपी हनीफ ने की आत्महत्या।
हरपुर बुदहट के घोठवां टोला में घटना।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
संवाद सूत्र, हरपुर बुदहट। पशु तस्कर ने फंदे से लटककर जान दे दी। मामला हरपुर बुदहट थाना के बुदहट गांव के घोठवां टोला का है। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची हरपुर बुदहट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घोठवां टोला निवासी हनीफ पुत्र अजीज पशु तस्करी का आरोपित था। इसके विरुद्ध कई थानों में गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज थे। हनीफ गुरुवार रात 10 बजे बाइक से घर पहुंचा।
इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पत्नी ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर स्वजन ने रोशनदान से अंदर देखा तो हनीफ का शव छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटक रहा था।
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शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक ने बताया कि हनीफ के विरुद्ध हरपुर बुदहट समेत कई थानों में गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज थे। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सिपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।