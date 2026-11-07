गोरखपुर में छोटी दीपावली पर बिजली का संकट, एक ट्रक की टक्कर और गुल हो गई 25 हजार घरों की बत्ती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छोटी दीपावली पर नॉर्मल और लालडिग्गी क्षेत्र के 25 हजार से ज्यादा घरों में शनिवार सुबह चार बजे से ही बिजली नहीं है। सफाई और अन्य व्यवस्था में जुटे उपभोक्ता परेशान हैं। आरोप है कि बिजली निगम के अभियंता फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं।

नार्मल और लालडिग्गी उपकेन्द्रों को बरहुआ पारेषण उपकेंद्र से बिजली मिलती है। शनिवार सुबह चार बजे नौसढ़ के पास ट्रक ने 33 हजार वोल्ट की लाइन के पोल में टक्कर मार दिया। इससे पोल पर लगा क्रॉसआर्म तिरछा हो गया।

इस कारण दोनों उपकेन्द्रों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सुबह सुधार कार्य में देर होने के कारण बिजली नहीं आई। इसके बाद अभियंताओं ने पेट्रोलिंग शुरू कराई तो पता चला कि नौसढ़ के पास 33 हजार वोल्ट की लाइन का तार काफी किनारे हो गया है।