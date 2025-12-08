मिर्जापुर के डायलॉग 'पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है' पर थाने में रील बनाते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण गोरखपुर। वेब सीरीज मिर्जापुर के डायलॉग में एक जाति को लेकर कहा गया कि 'पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, और रहेगा' के साथ सिकरीगंज थाना परिसर में रील बनाने वाले युवक को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया।

कैंपियरगंज के करमैनी चौकी के सामने महिला का गाने के साथ रील प्रसारित होने की जांच अभी चल ही रही थी कि सिकरीगंज थाना परिसर में भी युवक द्वारा बनाए गए रील का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा।

इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस केस दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही थी। पूछताछ में उसकी पहचान बढ़यापार निवासी धीरज शर्मा उर्फ जैकी शर्मा के रूप में हुई।

जिसमें आरोपित युवक ने वेब सीरीज मिर्जापुर के सबसे विवादित डायलॉग के साथ थाने के अंदर चलते हुए वीडियो बनाई। फिर, लाइक और कमेंट पाने के लिए उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद थाने की पुलिस ने आनन-फानन में जातीय वैमनस्य फैलाने की आशंका में केस दर्ज किया। इसके बाद वीडियो से युवक की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार किया।

थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपित ने चार दिसंबर को चोरी से बिना अनुमति लिए थाना परिसर में रील बनाई थी। इसमें एक जाति से जुड़े डायलॉग का इस्तेमाल कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया। इससे समाज में एक जाति विशेष के लोगों में आक्रोश भी देखा गया। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।