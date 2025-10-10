नाबालिग को बंधक बनाकर किशोर ने की हैवानियत की हद पार, गांव में मची सनसनी
पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक किशोर ने नाबालिग को दो दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। परिजनों ने किशोरी को मुक्त कराकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा है। शाहपुर में भी एक किशोर को नाबालिग को भगाने के आरोप में शांतिभंग में चालान किया गया।
- पीपीगंज थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया
- दोनों एक ही गांव के रहने वाले है, चिकित्सकीय जांच के लिए भेजी गई किशोरी
संवाद सूत्र, पीपीगंज। एक गांव के किशोर ने नाबालिग को दो दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी होने पर स्वजन ने बुधवार की शाम पांच बजे किशोरी को किसी तरह से मुक्त कराया और पीपीगंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित किशोर पर केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। वहीं किशोरी को चिकित्सकी जांच के लिए भेज दिया।
किशोरी के स्वजन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दूसरे समुदाय का 17 वर्षीय किशोर उनकी नाबालिग पुत्री को घर ले गया। इसके बाद दो दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि पुत्री के लापता होने पर घर के सभी सदस्य उसकी खोजबीन कर रहे थे।
इसी बीच उन्हें जानकारी हुई कि उनकी पुत्री गांव में आरोपित के घर पर बंधक बनाकर रखी गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रभु दयाल सिंह ने बताया कि किशोरी के मां की तहरीर पर आरोपित किशोर के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। किशोरी का मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
किशोरी को भगाने के आरोप में पुलिस ने शांतिभंग में किया चालान
तीन महीने से नाबालिग को लेकर फरार किशोर को शाहपुर थाना पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद गुरुवार को पुलिस ने आरोपित का शांतिभंग में चालान कर दिया। जबकि किशोरी के पिता ने आरोपित के विरुद्ध अपहरण का केस दर्ज कराया था।
शाहपुर क्षेत्र के एक कालोनी का रहने वाला किशोर दूसरे समुदाय की किशोरी से फोन पर बातचीत करता था। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपित ने बहला-फुसलाकर उनकी पुत्री को भगा ले गया। पुलिस केस दर्ज कर दोनों की तलाश में जुट गई। तीन महीने बाद जब दोनों पकड़े गए तो किशोरी से पूछताछ कर पुलिस ने उसे स्वजन को सिपुर्द कर दिया। इसके बाद किशोर का चालान कर दिया।
