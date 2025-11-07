MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपित को पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने वाले आरोपित को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपित ने रिश्तेदार के स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव होने की जानकारी देकर महिला से रुपये लिए थे। जब बेटी का दाखिला नहीं हुआ तो पीड़ित ने रामगढ़ताल थाने में मुकदम दर्ज कराया। गोपालगंज (बिहार) जिले के रहने वाले आरोपित को दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

मामला साकेतनगर, महुईसुंघरपुर की निवासी ललिता देवी से जुड़ा है। उन्होंने 11 जनवरी 2024 को रामगढ़ताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि विनय शाही, निवासी बेलथरी, कुचायकोट (गोपालगंज) ने मेडिकल में सीट दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये लिए थे।

उसने बताया था कि 20 लाख रुपये में मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस सीट दिला देगा और उसके रिश्तेदार स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव हैं जिनका कॉलेज प्रबंधन से संपर्क है। ललिता देवी ने पुलिस को बताया कि विनय शाही ने दिल्ली के यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज दिल्ली का फर्जी प्रवेश पत्र भी दिया था।

झांसे में आकर वह बेटी के साथ दिल्ली पहुंचीं, पर वहां न तो कालेज में कोई प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी, न ही विनय शाही का कोई पता। फोन करने पर उसका मोबाइल बंद मिला। ठगी का एहसास होने पर ललिता देवी वापस गोरखपुर लौटीं और थाना रामगढ़ताल में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस जांच में सामने आया कि विनय शाही पर पहले से रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज है। वह कुछ समय से गोरखपुर के वसुंधरा इंक्लेव कालोनी में किराये पर रह रहा था और लोगों को फर्जी कागजात दिखाकर कालेज एडमिशन, नौकरी और मंत्रालयीय संपर्कों के नाम पर धोखा देता था।