    गोरखपुर में महिला के साथ DJ पर नाचने की जिद, मना करना शख्स को गुजरा नागवार; ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

    By Jitendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक आदमी ने कथित तौर पर एक महिला के साथ डीजे पर नाचने पर जोर दिया। जब महिला ने इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। 

    डीजे पर नाचने के विवाद में युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान।

    संवाद सूत्र, पिपराइच। छितौनी में मुण्डन कार्यक्रम के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हो गया। इससे नाराज होकर श्रीकुमार ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। नेउरी गांव के पास क्षत-विक्षत शव मिलने पर प्रधान केशव ने पिपराइच थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    श्रीकुमार हैदराबाद में रहकर पेंट-पॉलिश का काम करता था। बड़े भाई रामकुमार के बेटे अर्पित के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए वह एक सप्ताह पहले घर आया था। शनिवार की रात नौ बजे डीजे पर डांस चल रहा था।

    इसी दौरान श्रीकुमार एक महिला रिश्तेदार के साथ नाचने की जिद करने लगा। लेकिन, महिला की बहन ने उसे रोक दिया, जिससे वह नाराज हो गया। इस बात को लेकर उसकी बड़े भाई से भी कहासुनी हुई। इसके बाद वह घर से निकल गया और खुदकुशी करने की धमकी दी। इसके कुछ ही देर बाद नेउरी गांव के पास रेलवे ट्रैक से उसका शव बरामद हुआ।

    थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों भाई एक ही मकान में अलग-अलग रहते थे। उसके परिवार में पत्नी शीलम, डेढ़ वर्ष की बेटी श्रद्धा और आठ माह का बेटा शिवांस है।