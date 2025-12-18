बढ़ी मधुमेहारी की मांग, बढ़ाना होगा उत्पादन; आयुष विश्वविद्यालय की फार्मेसी में हो रहा तैयार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आयुष विश्वविद्यालय में निर्मित आयुर्वेदिक औषधि मधुमेहारी की मांग लगातार बढ़ रही है। कुलपति डा के रामचंद्र रेड्डी के शोध पर आधारित यह औषधि 11 औषधीय द्रव्यों के मिश्रण से तैयार की जाती है, जिससे शुगर रोगियों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से उपचार करा चुके अनेक रोगी अब आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी में पहुंचकर मधुमेहारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन तीन से चार सौ रोगी इस औषधि का लाभ ले रहे हैं। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।



आयुष विश्वविद्यालय के चिकित्सकों ने बताया कि मधुमेहारी के निर्माण में आम्रस्थि मज्जा, गुड़मार, जामुन की गुठली, नीम बीज, हरितकी बीज, सौंफ, हरिद्रा, आम्र गुठली, बबूल की फली, विजयसार और करेला का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को निर्धारित अनुपात में पीसकर औषधि तैयार की जाती है।