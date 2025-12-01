Language
    लखनऊ में डेढ़ करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, ANTF गोरखपुर की टीम ने की कार्रवाई

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:16 AM (IST)

    लखनऊ में रविवार शाम एएनटीएफ गोरखपुर ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 550 ग्राम हेरोइन, एक अर्टिगा कार, मोबाइल और नकदी बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है। गिरोह का नेटवर्क बाराबंकी से लखनऊ तक फैला हुआ है और एएनटीएफ अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।    

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लखनऊ में रविवार शाम एएनटीएफ गोरखपुर ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पकड़ लिया। इनके पास से 550 ग्राम हेरोइन, अर्टिगा कार, मोबाइल और नकदी बरामद हुई। बरामद हेरोइन की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। गिरोह की जड़ें बाराबंकी से लखनऊ तक फैली हैं। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स(एएनटीएफ) अब पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है।

    एएनटीएफ गोरखपुर यूनिट को सूचना मिली कि थी कि हेरोइन सप्लाई करने वाला गिरोह बाराबंकी से खेप लेकर लखनऊ जाने वाला है। सूचना के आधार पर विभूति खंड इलाके में विराज टावर के पास रविवार की शाम गोमतीनगर इलाके में तीन तस्करों को पकड़ लिया। आरोपितों की पहचान बाराबंकी के जैतपुर स्थित टिकरा उस्मा के रहने वाले मो. अनस, नासिर अली व लखनऊ के गोसाईगंज स्थित तिकनिया मऊ के रहने वाले अरसलान के रूप में हुई।

    टीम ने इनके कब्जे से अर्टिगा कार, चार मोबाइल फोन और 8,900 रुपये नकद बरामद किए। एएनटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि कई दिनों से तस्करों पर नजर थी। जैसे ही इनपुट मिला टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ में तस्करों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से बाराबंकी-लखनऊ रूट पर हेरोइन की सप्लाई कर रहे थे और कई बार डिलीवरी इसी अर्टिगा कार के जरिए की थी। मोबाइल फोन को जब्त कर टीम ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। आरोपितों के विरुद्ध विभूति खंड थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।