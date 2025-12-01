लखनऊ में डेढ़ करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, ANTF गोरखपुर की टीम ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लखनऊ में रविवार शाम एएनटीएफ गोरखपुर ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पकड़ लिया। इनके पास से 550 ग्राम हेरोइन, अर्टिगा कार, मोबाइल और नकदी बरामद हुई। बरामद हेरोइन की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। गिरोह की जड़ें बाराबंकी से लखनऊ तक फैली हैं। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स(एएनटीएफ) अब पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है।

एएनटीएफ गोरखपुर यूनिट को सूचना मिली कि थी कि हेरोइन सप्लाई करने वाला गिरोह बाराबंकी से खेप लेकर लखनऊ जाने वाला है। सूचना के आधार पर विभूति खंड इलाके में विराज टावर के पास रविवार की शाम गोमतीनगर इलाके में तीन तस्करों को पकड़ लिया। आरोपितों की पहचान बाराबंकी के जैतपुर स्थित टिकरा उस्मा के रहने वाले मो. अनस, नासिर अली व लखनऊ के गोसाईगंज स्थित तिकनिया मऊ के रहने वाले अरसलान के रूप में हुई।

टीम ने इनके कब्जे से अर्टिगा कार, चार मोबाइल फोन और 8,900 रुपये नकद बरामद किए। एएनटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि कई दिनों से तस्करों पर नजर थी। जैसे ही इनपुट मिला टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।