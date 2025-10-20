गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने गया था युवक, गांववालों ने देख लिया तो सबसे पहले किया ये काम

जासं, सहजनवां। एक गांव के युवक को प्रेमिका के घर जाकर जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया। प्रेमिका के स्वजनों ने पकड़कर युवक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची सहजनवां थाना पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गए। वहीं युवती की मां ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी। पुलिस मामले की जांच कर कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामान्य वर्ग का युवक तीन वर्ष से दूसरे गांव की दलित युवती से प्रेम करता है। रविवार को युवती का जन्मदिन होने के चलते युवक चुपचाप उसके घर पहुंच गया और दोनों जन्मदिन मनाने लगे। इसी दौरान युवती के स्वजन मौके पर पहुंच गए और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी गई।