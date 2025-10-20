Language
    गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने गया था युवक, गांववालों ने देख लिया तो सबसे पहले किया ये काम

    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    सहजनवां में एक युवक अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने उसके घर गया, जहाँ युवती के परिजनों ने उसे पकड़कर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को बचाया। युवती की मां ने युवक पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। युवक और युवती तीन साल से प्रेम संबंध में हैं। जन्मदिन मनाने के दौरान युवती के परिजनों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

    जासं, सहजनवां। एक गांव के युवक को प्रेमिका के घर जाकर जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया। प्रेमिका के स्वजनों ने पकड़कर युवक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची सहजनवां थाना पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गए। वहीं युवती की मां ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी। पुलिस मामले की जांच कर कर रही है।

    सामान्य वर्ग का युवक तीन वर्ष से दूसरे गांव की दलित युवती से प्रेम करता है। रविवार को युवती का जन्मदिन होने के चलते युवक चुपचाप उसके घर पहुंच गया और दोनों जन्मदिन मनाने लगे। इसी दौरान युवती के स्वजन मौके पर पहुंच गए और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी गई।

    इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। फिर, थाने लेकर चली आई, पीछे-पीछे युवती के घर वाले भी वहां पहुंचे। उधर, जानकारी होने पर युवक के पक्ष से भी दर्जन भर लोग थाने पहुंच गए। दोनों पक्षों से जुटे लोगों के बीच थाना परिसर में करीब दो घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा।