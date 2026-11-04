रेलवे के नए आदेश से लोको पायलटों पर बढ़ा बोझ, इंजन संभाले या पीछे जाकर बत्ती लगाए

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। मालगाड़ी लेकर चलने वाले लोको पायलट अब इंजन संभालने के साथ ट्रेन के पीछे जाकर टेल लैंप भी लगाएंगे। ट्रेन के अंतिम डिब्बे की पहचान कराने वाले इस संकेतक को लगाने और उसकी स्थिति की निगरानी का जिम्मा भी अब चालक पर होगा। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से रनिंग स्टाफ में नाराजगी है। उनका सवाल है कि ट्रेन चलाने पर ध्यान दें या पीछे जाकर लैंप लगाने और उसकी निगरानी में समय लगाएं?

रेलवे बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर श्वेता शर्मा ने 29 सितंबर, 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार बिना ट्रेन मैनेजर (गार्ड) वाली मालगाड़ियों में टेल लैंप लगाने की जिम्मेदारी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की होगी। ट्रेन रवाना करने से पहले उन्हें पीछे जाकर लैंप लगाना होगा। इसके बाद उसमें किसी तरह की गड़बड़ी या बदलाव पर भी नजर रखनी होगी। महिला लोको पायलटों को भी इस जिम्मेदारी से छूट नहीं दी गई है।

आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) के सहायक महामंत्री बसंत लाल चतुर्वेदी ने इसे संरक्षा और सुरक्षा से खिलवाड़ बताते हुए निर्णय पर सवाल उठाया है। दरअसल, मालगाड़ियों से ट्रेन मैनेजर (गार्ड) की व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त की जा रही है। अब इस व्यवस्था के भीतर पनप रहे विरोध को यूनियन ने आवाज दी है। रेलकर्मियों का कहना है कि चालक पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालना सुरक्षित संचालन की दृष्टि से उचित नहीं है।

मालगाड़ियों में 48 से 58 डिब्बे होते हैं और उनकी लंबाई 600 से 750 मीटर तक होती है। यात्री ट्रेनों में भी गार्ड की व्यवस्था समाप्त करने पर विचार चल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी केवल लोको पायलटों के भरोसे रहने की आशंका है। इससे रनिंग स्टाफ की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ रेल संरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।