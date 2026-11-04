गोरखपुर के भरवलिया और बड़गो को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, 50 हजार की आबादी को बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बगहा बाबा मंदिर से डोमवा ढाला के बीच वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम दो संपवेल का निर्माण करा रहा है। डोमवा ढाला और सेंदुली बेंदुली में बनाए जा रहे इन संपवेल पर करीब 7.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों संपवेल के तैयार होने से भरवलिया और बड़गो वार्ड की करीब 50 हजार आबादी को राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम का दावा है कि इनके संचालन से अगली वर्षा में दोनों वार्डों में जलभराव की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।

वर्तमान में वर्षा के दौरान इन दोनों वार्डों के बड़े हिस्से में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में पानी फैलने से आवागमन प्रभावित होता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है। इसी क्रम में दो स्थानों पर संपवेल बनाए जा रहे हैं, जहां एकत्र पानी को पंपों की मदद से राप्ती नदी में पहुंचाया जाएगा।