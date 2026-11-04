बस्ती में ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, बाल-बाल बची 40 यात्रियों की जान

जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाल्हियापुर गांव के पास शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे तेज रफ्तार डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बस में सवार सभी 40 यात्री सुरक्षित बच गए।

डबल डेकर बस दिल्ली से यात्रियों को लेकर बिहार जा रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बस छावनी क्षेत्र के नाल्हियापुर गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा भिड़ी।

टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुए हादसे से सहमे यात्री अपनी सीटों से उठकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हालांकि, किसी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।