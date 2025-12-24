पूर्वोत्तर रेलवे के लोको पायलटों को मिलेगा तोहफा, सर्द हवाएं चलने पर भी हाथ नहीं होंगे ठंडे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के लोको पायलटों के हाथ अब ठंडे नहीं होंगे। इंजन में सर्द हवाएं भी प्रवेश नहीं करेंगी। ट्रेनों के इंजन हमेशा गर्म रहेंगे। लोको पायलट ठंड के दिनों में भी बेहतर ढंग से ट्रेनों का संचालन कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने सभी इलेक्ट्रिक इंजनों में हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है।