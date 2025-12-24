Language
    पूर्वोत्तर रेलवे के लोको पायलटों को मिलेगा तोहफा, सर्द हवाएं चलने पर भी हाथ नहीं होंगे ठंडे

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के लोको पायलटों के लिए अच्छी खबर है। अब उनके हाथ ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक इंजनों में हीटर लगाए गए हैं। साथ ही, इंजन की

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के लोको पायलटों के हाथ अब ठंडे नहीं होंगे। इंजन में सर्द हवाएं भी प्रवेश नहीं करेंगी। ट्रेनों के इंजन हमेशा गर्म रहेंगे। लोको पायलट ठंड के दिनों में भी बेहतर ढंग से ट्रेनों का संचालन कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने सभी इलेक्ट्रिक इंजनों में हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है।

    साथ ही इंजन की खिड़कियों और दरवाजों को भी दुरुस्त करा दिया है, ताकि बाहर की ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न करें। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार लोको पायलटों की सुविधा के लिए सभी लोको में हीटर की व्यवस्था की गई है। संरक्षा और सुरक्षा भी मजबूत होगी।