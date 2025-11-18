कैंसर की हो सकेगी सटीक सेंकाई, आएगी लीनियर एक्सलेरेटर मशीन, अत्याधुनिक मशीन आने से अच्छी होगी उपचार की गुणवत्ता
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लीनियर एक्सलेरेटर मशीन लगने से पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के कैंसर रोगियों को लाभ होगा। यह अत्याधुनिक मशीन सटीक सेंकाई करने में सक्षम है, जिससे उपचार की गुणवत्ता बढ़ेगी। कमजोर आय वर्ग के रोगियों के लिए यह मशीन वरदान साबित होगी और विभाग की उपचार क्षमता में भी वृद्धि होगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कैंसर पीड़ितों के लिए राहतभरी खबर है। बीआरडी मेडिकल कालेज के आंकोलाजी विभाग में अब कैंसर की सटीक और आधुनिक सेंकाई संभव हो सकेगी। इसके लिए कालेज प्रशासन ने अत्याधुनिक लीनियर एक्सलेरेटर मशीन (लिनैक) लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मशीन आने के बाद न केवल उपचार की गुणवत्ता अच्छी होगी, बल्कि रोगियों को अनावश्यक रेडिएशन के दुष्प्रभावों से भी बचाया जा सकेगा।
विभाग में लगी पुरानी मशीन कैंसरग्रस्त ट्यूमर पर रेडिएशन देने के साथ-साथ आसपास की सामान्य कोशिकाओं (सेल्स) को भी प्रभावित कर देती है। इससे रोगियों को परेशानी होती है। त्वचा में जलन, कमजोरी, भूख न लगने और अन्य जटिल दुष्प्रभावों का जोखिम बना रहता है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डा. मामून खान के अनुसार आधुनिक लीनियर एक्सलेरेटर मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह केवल ट्यूमर की सीमारेखा पर केंद्रित होकर रेडिएशन देगी, जिससे आसपास की सामान्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं के बराबर होगा।
यह मशीन अनेक अत्याधुनिक तकनीकों को सपोर्ट करती है, जिससे कैंसर के हर प्रकार और हर चरण में बेहद सटीक, नियंत्रित और टारगेटेड उपचार संभव होता है। खासकर मुंह-गला, स्तन, फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। मशीन ट्यूमर के आकार, रूप और स्थिति के अनुसार खुद को समायोजित कर सकती है, जिससे रेडिएशन की सूक्ष्मतम मात्रा भी लक्ष्य से भटकती नहीं है।
मशीन के लिए बजट की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। विभाग के कमरे और सुरक्षा मानकों को नए सिरे से तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। मशीन लगाने के लिए कंक्रीट शील्डिंग, विशेष विद्युत आपूर्ति और रेडिएशन सुरक्षा उपकरणों की जरूरत होगी। इसके लिए योजना बनाई जा रही है।
-डा. रामकुमार जायसवाल, प्राचार्य बीआरडी मेडिकल कालेज
लीनियर एक्सलेरेटर कैंसर की अत्याधुनिक सेंकाई मशीन है। बीआरडी में यह सुविधा शुरू होने से पूर्वांचल, बिहार व नेपाल के रोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। कमजोर आय वर्ग के रोगियों के लिए इस मशीन उपलब्धता वरदान साबित होगी। नई मशीन लगने के बाद विभाग की उपचार क्षमता भी बढ़ जाएगी।
-डा. मामून खान, एसोसिएट प्रोफेसर कैंसर रोग विभाग, बीआरडी मेडिकल कालेज
