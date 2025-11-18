कैंसर की हो सकेगी सटीक सेंकाई, आएगी लीनियर एक्सलेरेटर मशीन, अत्याधुनिक मशीन आने से अच्छी होगी उपचार की गुणवत्ता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कैंसर पीड़ितों के लिए राहतभरी खबर है। बीआरडी मेडिकल कालेज के आंकोलाजी विभाग में अब कैंसर की सटीक और आधुनिक सेंकाई संभव हो सकेगी। इसके लिए कालेज प्रशासन ने अत्याधुनिक लीनियर एक्सलेरेटर मशीन (लिनैक) लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मशीन आने के बाद न केवल उपचार की गुणवत्ता अच्छी होगी, बल्कि रोगियों को अनावश्यक रेडिएशन के दुष्प्रभावों से भी बचाया जा सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभाग में लगी पुरानी मशीन कैंसरग्रस्त ट्यूमर पर रेडिएशन देने के साथ-साथ आसपास की सामान्य कोशिकाओं (सेल्स) को भी प्रभावित कर देती है। इससे रोगियों को परेशानी होती है। त्वचा में जलन, कमजोरी, भूख न लगने और अन्य जटिल दुष्प्रभावों का जोखिम बना रहता है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डा. मामून खान के अनुसार आधुनिक लीनियर एक्सलेरेटर मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह केवल ट्यूमर की सीमारेखा पर केंद्रित होकर रेडिएशन देगी, जिससे आसपास की सामान्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं के बराबर होगा।