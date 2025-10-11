लीच थेरेपी: प्लास्टिक सर्जरी में अनोखा इलाज, रोगियों का खराब खून पी रहे जोंक, दूर कर रहे रोग

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के सर्जरी विभाग में प्लास्टिक सर्जन डा. नीरज नाथानी ने प्लास्टिक सर्जरी के रोगियों पर लीच थेरेपी (जाेंक चिकित्सा) का प्रयोग शुरू किया है। इस थेरेपी में जोंक को खराब व गंदे खून वाले हिस्से पर लगा दिया जाता है।

जोंक गंदा खून पीकर रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। ऐसे कुछ रोगियों का दोबारा छोटा आपरेशन करने की जरूरत पड़ जाती थी, इससे उन्हें राहत मिल गई है। सर्जरी वाले अंग के जिस हिस्से में नीला या काला धब्बा दिखने लगता है, वहां जोंक लगा दी जाती है। पांच-छह बार जोंक थेरेपी से खराब व गंदा खून खत्म हो जाता है और रक्त संचार सामान्य हो जाता है।

खासकर कटे अंगों को पुन: जोड़ने में यह समस्या आती है। शरीर से कटकर अलग हो चुके अंग को जब पुन: जोड़ा जाता है तो अनेक रोगियों में उस अंग में या उसके कुछ हिस्से में कालापन या नीलापन दिखने लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मतलब वहां गंदा खून जमा हो गया है।