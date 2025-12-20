Language
    गोरखपुर में लेखपाल पर जूते से मारने की धमकी देने का आरोप, वीडियो वायरल

    By Arun Chand Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:52 PM (IST)

    गोरखपुर में एक लेखपाल को जूते से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि किसी व्यक्ति ने सरक ...और पढ़ें

    समाधान दिवस के दौरान लेखपाल पर जूते से मारने की धमकी देने का आरोप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तहसील सदर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासनिक मर्यादा उस समय सवालों के घेरे में आ गई, जब एक शिकायतकर्ता और लेखपाल के बीच तीखी कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। यद्यपि, दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    वायरल वीडियो में शिकायतकर्ता द्वारा बातचीत की रिकॉर्डिंग किए जाने पर लेखपाल उसे रोकते और मोबाइल छीनने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। मौके पर एक अर्दली की मौजूदगी भी वीडियो में नजर आ रही है।

    खुटहन के पिपरी निवासी शिकायतकर्ता बालेश ने लेखपाल लव कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि खलिहान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है।

    आरोप है कि लेखपाल की मिलीभगत से पैमाइश में जानबूझकर हीलाहवाली की जा रही है और शिकायत करने पर उन्हें चप्पल-जूता से मारने की धमकी दी गई।

    शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने समाधान दिवस में अपनी बात रखनी चाही तो लेखपाल भड़क गए और रिकार्डिंग बंद कराने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं, कथित रूप से धमकी देकर डराने की कोशिश की गई।

    इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर बालेश ने डीएम और एसडीएम सदर दीपक गुप्ता से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

    वहीं, दूसरी ओर लेखपाल लव कुमार सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि फरियादी बार-बार गलत शिकायत करता है। उनका कहना है कि चप्पल-जूता मारने की धमकी देने का आरोप पूरी तरह गलत है और उन्होंने केवल बातचीत की रिकार्डिंग करने से मना किया था।

    मामले की शिकायत हुई है। जांच कराई जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -दीपक गुप्ता, एसडीएम सदर।