गोरखपुर में फर्जी दस्तावेज से भूमि हड़पने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, एक साल से फरार था रणबीर सिंह
गोरखपुर में चिलुआताल पुलिस ने रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया, जो फर्जी कागजात बनाकर लोगों की जमीन हड़पने के आरोप में वांछित था। उस पर 25 हजार का इनाम था और वह एक साल से फरार था। रोशन अली की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों की भूमि हड़पने वाले आरोपित रणबीर सिंह को चिलुआताल पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। एक वर्ष से ये फरार चल रहा था।
एसएसपी ने इसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम रखा था। पूछताछ के बाद आरोपित को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
परमेश्वरपुर टोला कृतपुरा के रहने वाले रौशन अली ने अगस्त 2024 में चिलुआताल थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि 13 लोगों ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की और उसकी भूमि दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दी।
केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरु की तो आरोप सही मिले। साक्ष्य के आधार 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन, मुख्य आरोपित गुलरिहा थाना के ठाकुरपुरा संख्या दो निवासी रणबीर सिंह फरार चल रहा था।
