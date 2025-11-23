गोरखपुर में फर्जी दस्तावेज से भूमि हड़पने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, एक साल से फरार था रणबीर सिंह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों की भूमि हड़पने वाले आरोपित रणबीर सिंह को चिलुआताल पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। एक वर्ष से ये फरार चल रहा था।

एसएसपी ने इसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम रखा था। पूछताछ के बाद आरोपित को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

परमेश्वरपुर टोला कृतपुरा के रहने वाले रौशन अली ने अगस्त 2024 में चिलुआताल थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि 13 लोगों ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की और उसकी भूमि दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दी।