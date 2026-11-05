गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: खुले नाले में गिरने से मजदूर की मौत, रातभर पड़ा रहा शव

संवाद सूत्र, पीपीगंज, (गोरखपुर)। खुले नाले में गिरकर बुधवार की शाम एक युवक की मौत हो गई। मामला पीपीगंज थाना क्षेत्र के बारापाटी ग्राम सभा के डिहवा बुजुर्ग गांव का है। गुरुवार की सुबह नाले में शव देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान पहचान डिहवा बुजुर्ग गांव निवासी श्यामदेव चौहान के रूप में हुई है।

बुधवार शाम सात बजे श्यामदेव चौहान मजदूरी करके घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के सामने बने नाले में अचानक गिर गया। अंधेरा होने के कारण किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। पूरी रात वह नाले में ही पड़ा रहा। गुरुवार सुबह छह बजे स्थानीय ग्रामीणों की नजर नाले में पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद लोगों ने शव को बाहर निकाला। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। श्यामदेव के पत्नी और बच्चे नहीं हैं। परिवार में केवल भाई और भतीजे हैं।