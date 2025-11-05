कार्तिक पूर्णिमा: सरयू-राप्ती में आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

संवाद सूत्र बड़हलगंज/करमैनीघाट। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व बुधवार यानी आज है। बड़हलगंज व गोला स्थित सरयू नदी के घाट के साथ ही विभिन्न जगहों व राप्ती नदी के करमैनी घाट समेत अन्य जगहों पर लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। स्नान घाट पर अस्थायी दुकानें सजाई गई हैं। विभिन्न जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों व धर्मशालाओं पर विशेष व्यवस्था की गई है। घाटों की साफ सफाई व रोशनी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था। भारत की आध्यात्मिक नदी गंगा व सरयू में स्नान की महिमा बताई गई है, लेकिन सरयू नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरयू स्नान के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। मंगलवार को स्नानार्थियों का बटोर रहा। लिहाजा पूरी रात उपनगर में चहल पहल रही।