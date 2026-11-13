काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष 2026-27, 19 दिसंबर से शुरू होगा राष्ट्रव्यापी अभियान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अध्याय काकोरी ट्रेन कार्रवाई के चार अमर बलिदानियों के बलिदान के 100 वर्ष पूरे होने पर 19 दिसंबर 2026 से 19 दिसंबर 2027 तक राष्ट्रव्यापी 'काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष' मनाया जाएगा। गुरुकृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित इस अभियान का ध्येय वाक्य होगा - क्रांति अमर रहे, बलिदान से प्रेरणा - राष्ट्र की साधना।

अभियान के मुख्य संयोजक व भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री बृजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि 9 अगस्त 1925 की काकोरी कार्रवाई ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल, अशफ़ाक उल्ला ख़ाँ ने फैजाबाद जेल और ठाकुर रोशन सिंह ने नैनी जेल में बलिदान दिया था।