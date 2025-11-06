Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jagran Dev Deepawali: आस्था अथाह, सुबह से शाम तक भक्ति भाव में उतराता रहा जन मन

    By Jitendra PandeyEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:03 AM (IST)

    गोरखपुर के राप्ती तट पर दैनिक जागरण द्वारा आयोजित दीपोत्सव में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु घाट पर उमड़ पड़े, दीये सजाए और भक्ति में लीन हो गए। रंगोलियों से सजे घाट और दीपों की रोशनी ने मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया। गोरखपुर सहित कई जिलों के लोगों ने दीप जलाकर राप्ती तट को रोशन किया, जिससे हर मन श्रद्धा से भर गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    देव दीपावली पर दैनिक जागरण द्वारा गुरू गोरक्षनाथ घाट पर आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम का दीप जलाकर उदघाटन करते डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, साथ में विधायक विपिन सिंह, एडीजी मुथा अशोक जैन व अन्य। जागरण

    जितेन्द्र पाण्डेय, जागरण, गोरखपुर। राप्ती के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर बुधवार का दिन भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम बन गया। सूर्योदय के साथ ही जैसे ही श्रद्धालुओं का सैलाब घाट की ओर उमड़ा, हर कोई इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने को आतुर दिखा। कोई दीया सजा रहा था, कोई उसमें बाती डाल रहा था, तो कोई तेल भरने में जुटा था। रंग-बिरंगी रंगोलियों से सजे घाट का हर कोना मानो स्वर्ग का दृश्य बन गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह सात बजे से ही घाट पर ऐसा वातावरण बना कि जो भी आया, लौटने का मन नहीं हुआ। दीपोत्सव की तैयारी इतनी सजीव और मनभावन थी कि श्रद्धालुओं के कदम घाट से बंधकर रह गए। कोई कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य स्नान करने आया था तो कोई केवल दीपों की इस अनुपम छटा को निहारने। लेकिन जैसे-जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, हर कोई अपने आप को इस महापर्व की तैयारी में शामिल करने लगा।

    05gkc_191_05112025_496

    दैनिक जागरण परिवार की ओर से आयोजित दीपोत्सव की तैयारियों ने सबका मन मोह लिया। श्रद्धालु स्वयं दीपों में तेल डालने और कतारों में दीप सजाने लगे। हर घंटे घाट का रूप निखरता गया, मानो भक्ति का सौंदर्य बढ़ता जा रहा हो। दोपहर तक जब दैनिक जागरण गोरखपुर 50 वर्ष की रंगोली दीपों से सजी, तो हर आंख श्रद्धा और गर्व से भर उठी।

    यह भी पढ़ें- Jagran Dev Deepawali: आस्था का आलोक, राप्ती के आंचल में उतरा देवलोक

    शाम होते-होते जब गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती और संतकबीर नगर जिलों के जनप्रतिनिधि व नागरिक घाट पर पहुंचे तो उनके सामने श्रद्धा का अद्भुत संसार साकार था। ज्यों ही दीप प्रज्ज्वलन की शुरुआत हुई, पूरा घाट आस्था की ज्योति से आलोकित हो उठा। हर कोई दीप जलाने को आतुर था। वृद्ध हों या बच्चे, महिलाएं हों या युवक, सबकी आंखों में एक ही भाव था कि इस दीप में उनका भी अंश हो।

    05gkc_199_05112025_496

    इस प्रकाश में उनका भी योगदान हो। शाम छह बजे तक राप्ती तट दीपों से इस कदर नहाया कि हर लहर मानो आस्था की झिलमिल में झूम उठी। श्रद्धा का यह दृश्य देख लोगों के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। घाट पर खड़े हर व्यक्ति को लगा कि आज यहां आना ही उनके जीवन का सबसे पुण्य क्षण है।

    05gkc_208_05112025_496

    सिद्धार्थनगर के धेन्सा गांव से आए करुणाकर मिश्रा सुबह से लेकर दीप जलने तक घाट पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा दिव्य दृश्य जीवन में पहली बार देखा है, मन पूर्णतः तृप्त हो गया। महराजगंज के विक्रम ने भी कहा, आज की शाम जीवन भर याद रहेगी। दीपों की यह गंगा देखकर लगा जैसे स्वयं देवता उतर आए हों।

    05gkc_213_05112025_496

    पावन राप्ती तट पर दीपों से सजी यह भक्ति की अलौकिक ज्योति देखकर हर किसी का मन निहाल हो उठा। श्रद्धा की ऐसी गंगा में डुबकी लगाकर सभी ने यही कहा कि आज का दिन सार्थक हो गया। राप्ती ने सच में कर दिया रौशन हर मन।