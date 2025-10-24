यूपी के इस शहर में 21 किशोरों-युवकों पर भारी पड़ा इंटरनेट मीडिया का पटाखा ज्ञान, कराना पड़ रहा इलाज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंटरनेट मीडिया का पटाखा बनाने का ज्ञान 21 किशोरों-युवकों पर भारी पड़ा है। इनमें से ज्यादातर की एक आंख खराब हो गई है। दीपावली से लेकर गुरुवार तक 21 किशोर-युवक बीआरडी मेडिकल कालेज के नेत्र रोग विभाग में उपचार के लिए पहुंचे। इन सबकी उम्र 16 से लेकर 21 वर्ष के बीच में है। ये यूट्यूब पर वीडियो देखकर कार्बाइड से पटाखा बना रहे थे और अपनी एक आंख क्षतिग्रस्त कर लिए।

अनेक की एक आंख समेत चेहरे का कुछ हिस्सा भी झुलसा है। उन्हें दवा देकर घर भेजा गया है। फालोअप में बुलाया गया है। दीपावली के दिन कार्बाइड से बैलून गन बनाते समय अपनी आंख क्षतिग्रस्त कर चुका गुलरिहा का किशोर गुरुवार को फालोअप में पहुंचा। प्राचार्य व नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रामकुमार जायसवाल ने उसकी जांच की। आंख काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। कार्निया पूरी तरह खराब हो चुका है।