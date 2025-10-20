Language
    इंस्टाग्राम पर बिहार के युवक से हुआ प्यार, मिलने की जिद में थाने पहुंची युवती

    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:57 PM (IST)

    सहजनवां थाना क्षेत्र की एक युवती को इंस्टाग्राम पर बिहार के एक युवक से प्यार हो गया। वह युवक से मिलने की जिद पर अड़ गई। परिजनों के समझाने पर भी जब वह नहीं मानी, तो उन्हें उसे थाने ले जाना पड़ा। पुलिस ने युवती को घंटों समझा-बुझाकर शांत कराया। युवती सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है और युवक से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी।

    जासं, सहजनवा। एक गांव की युवती दीपावली के दिन अपने प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा का केंद्र बन गई। इंस्टाग्राम पर बिहार निवासी युवक से प्रेम करने वाली युवती उससे मिलने की जिद पर अड़ गई। स्वजन के काफी समझाने पर भी नहीं मानी तो परिजन उसे सहजनवा थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने घंटों समझा-बुझाकर शांत कराया।

    युवती इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहती है। इसी दौरान उसकी दोस्ती बिहार के एक युवक से हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। पिछले एक सप्ताह से वह अपने प्रेमी से मिलने की जिद कर रही थी। सोमवार को वह हर हाल में प्रेमी से मिलने के लिए घर से भागने को तैयार हो गई।

    स्वजन जब उसे नहीं समझा पाए तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को थाने बुलाया। वहां पुलिस और स्वजन दोनों ने काफी प्रयास से उसे शांत कराया। हालांकि युवती बार-बार प्रेमी से मिलने की जिद दोहराती रही।