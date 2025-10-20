इंस्टाग्राम पर बिहार के युवक से हुआ प्यार, मिलने की जिद में थाने पहुंची युवती

जासं, सहजनवा। एक गांव की युवती दीपावली के दिन अपने प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा का केंद्र बन गई। इंस्टाग्राम पर बिहार निवासी युवक से प्रेम करने वाली युवती उससे मिलने की जिद पर अड़ गई। स्वजन के काफी समझाने पर भी नहीं मानी तो परिजन उसे सहजनवा थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने घंटों समझा-बुझाकर शांत कराया।

युवती इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहती है। इसी दौरान उसकी दोस्ती बिहार के एक युवक से हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। पिछले एक सप्ताह से वह अपने प्रेमी से मिलने की जिद कर रही थी। सोमवार को वह हर हाल में प्रेमी से मिलने के लिए घर से भागने को तैयार हो गई।