संवाद सूत्र, जानीपुर। गोला क्षेत्र के जप्ती गांव के पूरब स्थित तरैना नाले में रविवार तड़के तीन माह के अज्ञात शिशु का शव उतराता मिला। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाकर कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की।

रविवार सुबह कुछ लोग जप्ती गांव के पूरब तरैना नाले पर बने पुल की तरफ टहलने निकले थे। इसी दौरान उनकी नजर पुल के नीचे पानी में उतराती एक संदिग्ध वस्तु पर पड़ी। पास जाकर देखने पर वह शिशु का शव निकला। शिशु के शरीर पर लाल रंग का स्वेटर था।