IndiGo की दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ानें रद्द, गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्री हुए परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एयरपोर्ट पर बुधवार को इंडिगो की दिल्ली और बेंगलूरू की दो प्रमुख उड़ानें रद रहीं। इससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने उड़ान रद होने की सूचना मैसेज के माध्यम से यात्रियों को भेज दी थी। लेकिन, जानकारी न होने पर कुछ यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार ये दोनों उड़ानें गुरुवार को भी रद रहेंगी, जबकि इंडिगो की बाकी सभी उड़ानें निर्धारित समय पर संचालित होंगी।

बुधवार सुबह दिल्ली से गोरखपुर फिर दिल्ली के लिए उड़ान और शाम को बेंगलूरू से गोरखपुर फिर बेंगलूरू की उड़ान अचानक निरस्त कर दी गई। ये दोनों रूट गोरखपुर से देश के बड़े शहरों की कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसे में उड़ानें रद होने से कई यात्रियों को परेशानी हुई। उन्हें यात्रा के लिए अन्य संसाधनों का प्रयोग करना पड़ा।