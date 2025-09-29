एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर झूमे लोग, आतिशबाजी कर लहराया तिरंगा

पाक के खिलाफ तीसरे मैच में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोक दिया। हमारे मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर भारत को दो गेंद शेष रहते मैच में जीत दिला दी। जिसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और अपने देश के खिलाड़ियों पर और अपने देश पर गर्व महसूस करता हूं। - दुर्गेश सिंह, क्रिकेटर

इस जीत का श्रेय पूरी तरह तिलक वर्मा व शिवम दूबे को जाता है। भारत की नौंवी बार एशिया कप जीतकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर देश की बात आ जाए तो भारतीय टीम टीमवर्क के साथ हर मुकाबला आसान बना देती है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने कंधे से कंधा मिलाकर खेल दिखाया और जीत हासिल की। -शिवेन्द्र रावत, कोच