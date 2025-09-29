Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर झूमे लोग, आतिशबाजी कर लहराया तिरंगा

    By Prabhat Pathak Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:33 AM (IST)

    एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत का गोरखपुर में जोरदार जश्न मनाया गया। खेल प्रेमियों ने पटाखे फोड़े मिठाइयां बांटी और एक-दूसरे को बधाई दी। युवाओं ने तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया। तिलक वर्मा और शिवम दूबे के शानदार प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई। इस जीत ने भारत के खेल प्रेमियों में उत्साह भर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    एशिया कप में भारत की शानदार जीत के बाद झूमे लोग।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर । एशिया कप के महामुकाबले में रविवार की रात पाकिस्तान को हराकर भारत के एशिया कप जीतने का जश्न खेल प्रेमियों ने जमकर मनाया। जैसे ही रिंकू ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई, शहर में आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न शुरू हो गया। जगह-जगह पटाखे फूटे, मिठाइयां बंटी और खेल प्रेमियों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के प्रमुख इलाकों मोहद्दीपुर, गोलघर, अलीनगर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और भारत ने किया पाक का घमंड चकनाचूर के नारे लगाए। रात के आसमान में रंग-बिरंगे पटाखों की चमक और आतिशबाजी की गूंज ने उत्सव को और भव्य बना दिया। इंटरनेट मीडिया पर भी स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों ने लगातार बधाइयों के संदेश साझा किए।

    चाय के स्टालों में रही भारत के जीत की चर्चा

    रेलवे स्टेशन स्थित चाय स्टालों पर देर रात तक भारत की जीत पर चर्चा होती रही। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत हमेशा खास होती है। इस बार भारत को जीत दिलाने में तिलक वर्मा व शिवम दूबे ने चौकों-छक्कों की बरसात कर न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि भारत की झोली में एशिया डालकर साबित कर दिया कि भारतीय टीम का कोई मुकाबला नहीं है।

    पाक के खिलाफ तीसरे मैच में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोक दिया। हमारे मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर भारत को दो गेंद शेष रहते मैच में जीत दिला दी। जिसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और अपने देश के खिलाड़ियों पर और अपने देश पर गर्व महसूस करता हूं। - दुर्गेश सिंह, क्रिकेटर

    इस जीत का श्रेय पूरी तरह तिलक वर्मा व शिवम दूबे को जाता है। भारत की नौंवी बार एशिया कप जीतकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर देश की बात आ जाए तो भारतीय टीम टीमवर्क के साथ हर मुकाबला आसान बना देती है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने कंधे से कंधा मिलाकर खेल दिखाया और जीत हासिल की। -शिवेन्द्र रावत, कोच

    भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा रोमांच से भरा होता हैं। आज तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी की बदौलत इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय टीम ने 20वें ओवर की चौथी बाल पर जीत हासिल की। भारतीय टीम समेत सभी देशवासियों को जीत की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। -नीरज यादव, क्रिकेटर

    भारत-पाकिस्तान के दूसरे मैच में रविवार को क्रिकेट प्रेमियों को एक नया जोश और उम्मीद देखने को मिली। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। भारतीय टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर यह जता दिया कि नया भारत निडर होकर खेलता है और उसे खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। -आनंद यादव, क्रिकेटर