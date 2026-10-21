ट्रेनों में स्वच्छता पर सवाल: चूहों, तिलचट्टों के बाद अब सांपों का डर, यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे प्रशासन भले ही कह रहा है कि इज्जतनगर एक्सप्रेस के यात्री को एंटीवेनम लगाने से पहले की गई स्क्रीनिंग में विष की पुष्टि नहीं हुई। यात्री को एहतियातन लखीमपुर अस्पताल में रात भर रखा गया, लेकिन यात्रियों से लगायत चिकित्सकों ने भी प्रथम दृष्टया सांप के काटने की ही आशंका जाहिर की।

रेलवे के चिकित्सक ने भी इसी आशंका में पीड़ित यात्री को अस्पताल भेजा। संयोग से विष की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यात्री के मन से सांप का डर नहीं निकला। यात्रियों का कहना है कि शायद, काटने वाला सांप विषविहीन हो। बोगियों की सफाई-धुलाई की यही स्थिति रही तो यात्रियों को चूहों और तिलचट्टों की तरह सांप भी घूमते नजर आएंगे और यात्रियों को डराएंगे।

ट्रेनों में इधर आनबोर्ड हाउसकीपिंग और पेस्ट कंट्रोल शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। आठ सितंबर, 2026 को 15018 गोरखपुर-एलटीटी दादर एक्सप्रेस के यात्री अनूप सिंह ने एसी थर्ड के बी वन कोच में चूहा देखने का दावा किया। एक्स और रेल मदद एप पर खाने के पैकेट की तस्वीरें साझा करते हुए चूहे द्वारा खानपान की सामग्री को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।