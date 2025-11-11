Language
    Indian Special Trains : गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से आज चलेंगी नौ स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:35 AM (IST)

    भारतीय रेलवे आज गोरखपुर समेत कई स्टेशनों से नौ स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। इन ट्रेनों का विस्तृत शेड्यूल उपलब्ध है, जिससे यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले शेड्यूल की जांच कर लें।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से मंगलवार को नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 16 पूजा स्पेशल ट्रेनों में विभिन्न तिथियों में पर्याप्त बर्थ भी उपलब्ध है। यात्री कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं।

    आज चलने वाली प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, सिद्धार्थनगर, बढ़नी होते हुए चलेगी।
    • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर बढ़नी, सिद्धार्थनगर, आनन्दनगर होकर चलेगी।
    • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेंट्रल होकर चलेगी।
    • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन होकर चलेगी।

    इन स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थें

    • 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 445 बर्थ।
    • 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा स्पेशल में 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 202 बर्थ तथा 26 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 138 बर्थ।
    • 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 12 बर्थ तथा 24 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 06 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 09 बर्थ।
    • 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा में 17 नवम्बर, को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 94, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 391 एवं शयनयान श्रेणी में 163 बर्थ।
    • 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 15 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 17 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 345 बर्थ, 22 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 73 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 340 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 223 बर्थ तथा 29 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 10, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 323 एवं शयनयान श्रेणी में 07 बर्थ।
    • 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर, को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 37 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 40 बर्थ, 21 नवम्बर, 2025 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 30 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 100 बर्थ तथा 28 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 48 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 135 बर्थ।
    • 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 52 बर्थ तथा 21 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 681 बर्थ।
    • 05060 लालकुआं-कोलकाता पूजा स्पेशल 13 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 04 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 45 बर्थ एवं वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 74 बर्थ।
    • 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 349 बर्थ तथा 24 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 395 बर्थ।
    • 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 173 बर्थ तथा 22 नवम्बर, 2025 को शयनयान श्रेणी में 165 बर्थ।