Indian Railways News: स्लीपर को जनरल कोच बनाकर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, बोर्ड ने जारी की नई गाइड लाइन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे अब स्लीपर कोचों (शयनयान श्रेणी) को जनरल कोच (साधारण श्रेणी) बनाकर अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। त्योहारों (दशहरा, दीपावली, छठ और होली आदि) में भीड़ बढ़ने पर अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। त्योहारों के अलावा लग्न और गर्मी की छुट्टियों में भी जरूरत के अनुसार ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। साथ ही महाप्रबंधकों को स्लीपर को जनरल कोच बनाकर स्पेशल ट्रेन चलाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया है। अब महाप्रबंधकों को रेलवे बोर्ड से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन) प्रवीण कुमार ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक ने कहा है कि रेल मंत्रालय ने अब जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को विशेष ट्रेनों के स्लीपर श्रेणी के डिब्बों को अनारक्षित स्लीपर श्रेणी या अनारक्षित द्वितीय श्रेणी में बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया है।

त्योहारों में अधिक पूजा स्पेशल स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए स्लीपर श्रेणी के डिब्बों को अनारक्षित (जनरल) कोचों में डाउनग्रेड किया जा सकेगा। अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित जोनल रेलवे के पास अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध नहीं होने पर ही यह व्यवस्था लागू होगी। इनका उपयोग केवल त्योहारों, मेला अवधि, अप्रत्याशित यातायात वृद्धि, गर्मी व ठंड की भीड़ आदि जैसे व्यस्त समय के दौरान ही किया जाएगा। यह दिशा-निर्देश वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।

दरअसल, रेलवे के पास जनरल कोचों की कमी है। अधिकतर परंपरागत (आइसीएफ) जनरल कोचों की आयु समाप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में पुराने जनरल कोचों का उपयोग माडिफाइड गुड्स वैगन बनाने में किया जा चुका है। नए वाले लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) कोच एक्सप्रेस ट्रेनों में लग रहे हैं।

भीड़ बढ़ने पर स्लीपर कोचों को अनारक्षित स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा सके। यद्यपि, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से देश के विभिन्न शहरों के लिए 1,208 फेरों में 80 पूजा स्पेशल ट्रेनो की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा विभिन्न स्टेशनों से होकर 1,276 फेरा में 42 पूजा स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी। कुल 122 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,484 फेरों में चलाई जानी हैं।



त्योहारों में फुल हैं नियमित ट्रेनें, नहीं मिल रहा टिकट