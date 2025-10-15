Language
    रेलवे का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा नौकरी के लिए मंजूरी, 442 पदों पर जल्द होगी अनुबंध पर तैनाती

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:19 AM (IST)

    भारतीय रेलवे ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया है। रेलवे 442 पदों पर अनुबंध के आधार पर अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति करेगा। यह कदम अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उठाया गया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा शुरू की जाएगी।

    प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे में अब ट्रेन मैनेजर (गार्ड), प्वाइंटमैन, इंजीनियर, क्लर्क और खलासी सहित विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की कमी रीइंगेजमेंट (पुनर्नियुक्ति) से दूर होगी। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश के बाद वाराणसी मंडल की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति के लिए भेजे प्रस्ताव को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) ने मंजूरी दे दी है।

    इसके तहत वहां पैसेंजर और मालगाड़ी के लिए वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर व ट्रेन मैनेजर के कुल 194 पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती होगी। आपरेटिंग, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेडिकल और कमर्शियल विभागों में कुल 442 पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनुबंध के आधार पर तैनाती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

    पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी वीके द्विवेदी ने 13 अक्टूबर 2025 को पत्र लिखकर वाराणसी के मंडल रेल प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि पुनर्नियुक्ति के लिए लेखा विभाग से वित्तीय सहमति ले ली गई है। महाप्रबंधक ने भी अनुमोदन दे दिया है। मंडल प्रशासन निर्धारित पदों पर पुनर्नियुक्ति कर सकता है। पुनर्नियुक्त रेलकर्मियों को मानदेय के रूप में सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले कुल मूल वेतन का आधा और वाहन भत्ता मिलता है।

    पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी और लखनऊ मंडल में गार्डों, प्वाइंटमैनों और तकनीशियनों की भारी कमी है। कर्मचारी संगठन रेलवे प्रशासन, बोर्ड और मंत्रालय पर भर्ती के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। आल इंडिया गार्ड काउंसिल के अनुसार वाराणसी मंडल में गार्डों के 96 पद रिक्त हैं, जिसमें सर्वाधिक गुड्स गार्ड के 72 पद हैं। लखनऊ मंडल में गार्डों के 72 पद रिक्त हैं। कई बार ट्रेनें बिना गार्डों के चलानी पड़ रही हैं।

    हालांकि, रेलवे बोर्ड ने गार्ड, स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, टिकट सुपरवाइजर जैसे नान टेक्निकल पापुलर केटेगरी (एनटीपीसी) ग्रुप के 8,875 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5,817 तथा स्नातक से नीचे के 3,058 रिक्त पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के रिक्त 2,570 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

    इन पदों पर होगी पुनर्नियुक्ति

    विभाग पद रिक्तियों की संख्या
    आपरेटिंग सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर 35
    सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर 45
    गुड्स ट्रेन मैनेजर 114
    प्वाइंटमैन बी 126
    इलेक्ट्रिकल जेई (टीआरडी) 3
    टावर वैगन ड्राइवर 1
    ओएस (टीआरडी) 1
    असिस्टेंट खलासी (टीआरडी) 29
    मेडिकल लैब सुपरिटेंडेंट 1
    लैब सुपरिटेंडेंट 1
    ड्रेसर सेकेंड 1
    ड्रेसर थर्ड 1
    कमर्शियल चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 11
    सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 28
     
    इंजीनियरिंग जेई (पीवे) 8
    एसएसई (वर्क) 3
    जेई- डीआरजी 2
     
    मैकेनिकल एसएसई (इलेक्ट्रिक) 1
    सीनियर टेक्निशियन (सीएंडडब्लयू) 4
    टेक्निशियन फर्स्ट (सीएंडडब्लयू) 23
    टेक्निशियन थर्ड (सीएंडडब्लयू) 4


