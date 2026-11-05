भारतीय रेलवे का बड़ा कदम, खतरनाक ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मिलेंगे विशेष सुरक्षा उपकरण और ड्रेस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल लाइनों, स्टेशन यार्ड और अन्य जोखिम वाले कार्यस्थलों पर तैनात रेलकर्मियों को अब आसानी से सुरक्षात्मक कपड़े (प्रोटेक्टिव क्लोथिंग) व सुरक्षा जैकेट (फ्लोरोसेंट जैकेट) मिल जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने कार्यस्थल पर मौजूद खतरों और सुरक्षा की जरूरत के अनुसार सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराने का प्रविधान स्पष्ट कर दिया है।

बोर्ड ने बताया है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद एक जुलाई, 2017 से यूनिफार्म से जुड़े सभी भत्तों, यहां तक कि सिलाई शुल्क को भी 'ड्रेस अलाउंस' में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में यूनिफार्म की सिलाई के भुगतान के लिए 20 सितंबर, 2011 को जारी पुराना आदेश अब प्रभावी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए जरूरी विशेष कपड़े नहीं मिलेंगे।