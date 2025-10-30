Indian Railways News: पूर्वोत्तर रेलवे की 21 पूजा स्पेशल ट्रेनों में खाली हैं पर्याप्त बर्थें, वापसी के लिए जल्दी बुक करें टिकट
पूर्वोत्तर रेलवे ने दुर्गा पूजा और दिवाली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 21 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों में अभी भी पर्याप्त बर्थें उपलब्ध हैं, इसलिए यात्रियों को अपनी वापसी यात्रा के लिए टिकटें जल्दी बुक करने की सलाह दी जाती है। यह पहल त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर व अन्य स्टेशनों से चलने वाली 21 पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ खाली है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार पूजा स्पेशल ट्रेनों में 20 नवम्बर तक के लिए पर्याप्त सीट व बर्थ उपलब्ध है। यात्री कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा सुखद बना सकते हैं।
इन ट्रेनों में खाली हैं बर्थें
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 686 बर्थ उपलब्ध है।
- 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में दस नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 326 बर्थ एवं 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 507 बर्थ।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 39 बर्थ।
- 05005 बढ़नी-अमृतसर स्पेशल में 12 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 328 एवं 19 नवम्बर, 2025 को शयनयान श्रेणी में 393 बर्थ।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल में एक नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 60, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 225 बर्थ तथा आठ नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 75, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 341 एवं शयनयान श्रेणी में 362 बर्थ।
- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल में 12 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 122, 14 नवंबर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 163 एवं शयनयान श्रेणी में 221 बर्थ तथा 19 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 160 एवं शयनयान श्रेणी में 162 बर्थ।
- 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा स्पेशल में 17 नवंबर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 44, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 148 बर्थ।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल में एक नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 60, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 225 तथा आठ नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 75, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 341 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 362 बर्थ।
- 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा स्पेशल में तीन नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 50, शयनयान श्रेणी में 179 बर्थ, दस नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 93, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 403 एवं शयनयान श्रेणी में 302 बर्थ।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में आठ नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 338 एवं शयनयान श्रेणी में 93 तथा 15 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 348 एवं शयनयान श्रेणी में 222 बर्थ।
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में सात नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 16, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 83 बर्थ तथा 14 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 55, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 172 बर्थ तथा शयनयान श्रेणी में 250 बर्थ।
- 04097 हसनपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में चार नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 122 बर्थ, पांच नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 615 बर्थ, छह नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 789 बर्थ, सात नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 572 बर्थ, आठ नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 642 बर्थ तथा नौ नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 873 बर्थ।
- 04449 दरभंगा-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 16 नवंबर को शयनयान श्रेणी में 176 बर्थ, 17 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 356 बर्थ तथा 18 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 396 बर्थ।
- 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली पूजा स्पेशल में सात नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 16 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 59, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 74, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 228 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 212 बर्थ तथा 14 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 16 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 65, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 93, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 247 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 261 बर्थ।
- 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 13 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 127 बर्थ तथा 14 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 349 बर्थ।
