जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे के लोहार, कारपेंटर, वेल्डर और फिटर आदि कारीगर अब टेक्नीशियन कहलाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में पटरियों की मरम्मत और रखरखाव करने वाले इंजीनियरिंग विभाग के आर्टिजन केटेगरी (लोहार, कारपेंटर, वेल्डर और फिटर आदि) के 131 पदों को मल्टी-स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन (एमएसटीटी) के सामान्य वर्ग में विलय कर दिया गया है।

रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश के क्रम में उनकी अलग-अलग श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी श्रेणियों को मिलाकर मल्टी-स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन नाम से एक नया कैडर बना दिया है। अब आर्टिजन केटेगरी के सभी कर्मचारी मल्टी-स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन कहलाएंगे। अभी तक सभी श्रेणियों के कर्मचारी कारीगर कहलाते थे।

वेतनमान के अनुसार उनके चार ग्रेड बनाए गए हैं। इस बदलाव से कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों का झंझट खत्म हो गया है। रेलवे को कार्य कुशलता की जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की अलग-अलग तकनीकी कार्यों में तैनाती करने में आसानी होगी। साथ ही ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव का काम अधिक सुगम और व्यवस्थित होगा। कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता भी खुलेगा।

रेलवे बोर्ड के एग्जक्यूटिव डायरेक्टर शत्रुघ्न बेहरा ने पांच नवंबर, 2026 को सभी जोनल रेलवे को 20 नवंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। निर्देश के क्रम में लखनऊ मंडल प्रशासन ने इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कर दिया है। अब नई व्यवस्था के तहत पी-वे (स्थाई पथ) के आर्टिजन कर्मचारियों को चार ग्रेड में रखा जाएगा।