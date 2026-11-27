जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंकाक से सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य सीमा शुल्क की जांच से बचने के लिए सोने के गहनों पर चांदी की परत चढ़वाकर भारत लाते थे। गहने पहनकर आने के कारण उन पर सामान्य तौर पर संदेह नहीं होता था। कड़े और चेन जैसे सोने के गहनों पर चांदी की कोटिंग कराकर उन्हें चांदी का बताने की कोशिश की जाती थी।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि बांसगांव क्षेत्र के मऊखुर्द निवासी दीपक तिवारी और उसका भाई मुकेश तिवारी बैंकाक में रहकर इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। इनके लिए गोरखपुर में कई लोग काम करते थे। अब इस मामले में घंटाघर के एक सर्राफ की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीमा शुल्क विभाग की राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) भी तस्करी के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।



पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दीपक और मुकेश अपने माता-पिता के साथ बैंकाक में रहते हैं। गोरखपुर में उनके लिए आशुतोष शुक्ला काम करता था। सुनील मिश्रा दीपक का साला है और वह भी इसी नेटवर्क से जुड़ा था। अजय यादव भी दीपक के लिए काम करता था। चंदन तिवारी जेल भेजे गए आशुतोष का साला है।

कृष्णकांत मुख्य आरोपित दीपक का भतीजा और आयुष उर्फ निखिल व प्रियांशु उसके भांजे बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी अलग-अलग भूमिका में सोने को बैंकाक से भारत लाने और उसकी बिक्री कराने के काम में जुड़े थे। पूछताछ में तस्करी के इस तरीके की जानकारी सामने आई है।

आरोपितों के मुताबिक, सोना और चांदी को लेकर सीमा शुल्क के नियमों में अंतर का फायदा उठाने के लिए यह तरीका अपनाया जाता था। सोने के गहने बनवाकर उन्हें पहन लेते थे और फिर उन पर चांदी की कोटिंग करा देते थे। इससे गहने चांदी के नजर आते थे। कड़ा भी सोने का था, लेकिन उस पर चांदी की परत चढ़ी हुई थी।

आरोपितों ने बताया कि सोना 20 ग्राम तक लाने की छूट है, जबकि इससे अधिक लाने पर 15 प्रतिशत कर देना पड़ता है। चांदी की सीमा अधिक होने के कारण वे सोने को चांदी बताकर लाते हैं। इन दावों और तस्करी के तरीके की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं।

कैंट थाना पुलिस की टीम कृष्णकांत व चंदन तिवारी की तलाश में छापेमारी कर रही है। उनके पकड़े जाने पर ही शेष सोना बरामद होने की उम्मीद है। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि नामजद आरोपितों की तलाश चल रही है। उनके पकड़े जाने पर नेटवर्क का पर्दाफाश होगा।