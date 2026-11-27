जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के नेतृत्व में आई टीम ने शुक्रवार सुबह शहर के दो बूथों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण की जमीनी हकीकत परखी। टीम ने बीएलओ से सीधे संवाद कर मतदाताओं के पंजीकरण, फार्मों की संख्या और मतदाताओं की आयु से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम दीपक मीणा और उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश भी मौजूद रहे।

टीम सबसे पहले गोरखनाथ स्थित पॉलीटेक्निक में बने बूथ पर पहुंची। इसके बाद पादरी बाजार के पास जंगल सुहान अली विद्यालय स्थित बूथ का निरीक्षण किया। यहां अधिकारियों ने बीएलओ से पूछा कि बीएलओ एप पर किस तरह काम किया जा रहा है और अब तक कितने फार्म प्राप्त हुए हैं।