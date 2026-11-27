डाॅ. राकेश राय, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर जहां नवंबर के तीसरे सप्ताह में परीक्षाएं संपन्न कराने का संकेत दे रहा था, वहीं हकीकत यह है कि नवंबर बीतने को है और अभी परीक्षा की तैयारी ताे दूर, प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी है।

स्नातक और परास्नातक के पहले और तीसरे सेमेस्टर का प्रवेश पंजीकरण अधूरा होने के चलते परीक्षा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में परीक्षा कम से कम एक महीने विलंब से होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।

स्नातक व परास्नातक के पहले व तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों का पंजीकरण समर्थ पोर्टल के माध्यम से होना है। विश्वविद्यालय का कहना है कि पोर्टल से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के चलते प्रक्रिया प्रभावित हुई है। दूसरी ओर स्नातक के पांचवें सेमेस्टर का पंजीकरण विश्वविद्यालय स्तर पर होना था, इसलिए उसे पूरा कर लिया गया है। लेकिन जब तक विषम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण पूरा नहीं होता, तब तक परीक्षा की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना संभव नहीं है।

इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के लिए लगातार तिथियां बढ़ाई हैं। परीक्षा नियंत्रक की ओर से 25 नवंबर को जारी सूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर में प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के पंजीकरण को छोड़कर अन्य विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क और परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवंबर से बढ़ाकर 28 नवंबर कर दी गई है।