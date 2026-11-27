जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रुपये के लेनदेन को लेकर बुधवार की रात ट्रांसपोर्टनगर में दो युवकों के बीच विवाद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों के बैग की तलाशी में 43 लाख 95 हजार 600 रुपये बरामद हुए। नकदी के स्रोत का हिसाब न दे पाने पर राजघाट थाना पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है। सड़क पर विवाद करने के मामले में टीपीनगर चौकी प्रभारी ने दोनों के विरुद्ध मारपीट व आवागमन बाधित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। अब रकम के स्रोत और हवाला कनेक्शन की जांच की जा रही है।

सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने गुरुवार की दोपहर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार रात 10 बजे चौकी प्रभारी ट्रांसपोर्टनगर सुधीर कुमार श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान दो व्यक्तियों के बीच विवाद होने की सूचना मिली।

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि बैग रखने को लेकर विवाद हो रहा था। संदेह होने पर पुलिस ने दोनों के बैग की तलाशी ली तो उनके पास से 43 लाख 95 हजार 600 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में उनकी पहचान तारामंडल के विवेकपुरम निवासी विकास पांडेय और हरपुर बुदहट के टिकरिया निवासी दुर्विजय यादव के रूप में हुई है।