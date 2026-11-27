संवाद सूत्र, पीपीगंज, (गोरखपुर)। रोहिन नदी के अलग-अलग तीन स्थानों पर दस दिनों के भीतर एक बालक समेत तीन लोग डूब गए। हैरानी यह है कि लगातार तलाश अभियान चलाए जाने के बावजूद तीनों का शव अब तक बरामद नहीं हो सका है।

एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और पुलिस नदी में तलाश कर रही है। उधर, शव नहीं मिलने से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। आशंका जता रहे कि नदी में बड़ी संख्या में मौजूद मगरमच्छों ने तीनों को अपना निवाला तो नहीं बना लिया। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



पहली घटना महराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के चेहरी टोला कोल्हुआ जोत निवासी दीपनारायण निषाद के 10 वर्षीय पुत्र प्रियांशु निषाद से जुड़ी है। छठ पर रविवार की सुबह वे अपने माता-पिता के साथ रोहिन नदी के मछरिहा घाट गया था। इसी दौरान उसके नदी में डूबने की आशंका जताई गई।

काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। वहीं चिलुआताल थाना क्षेत्र के चिऊटहा गांव के 22 वर्षीय मनीष कुमार तीन दिन पूर्व चिऊटहवा पुल के नीचे रोहिन नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान वह डूब गया।