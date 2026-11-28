प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे सहित देशभर के जोनल रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। रेलवे के यातायात परिवहन निदेशालय ने इस श्रेणी में सीधी भर्ती का कोटा 25 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। इससे रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के माध्यम से योग्य स्नातकों की सीधी नियुक्ति का रास्ता आसान होगा। साथ ही पदोन्नति के लिए फीडर कैडर के कर्मचारियों पर निर्भरता भी कम होगी।

इससे योग्य स्नातकों की उपलब्धता बढ़ेगी, भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी और प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों की तैनाती में सहूलियत होगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर के रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे स्तर पर परिचालन संबंधी बाधाएं कम होंगी। माल ढुलाई व्यवस्था को अधिक सुचारु एवं सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

वर्तमान व्यवस्था में गुड्स ट्रेन मैनेजर के पदों को भरने में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। विभागीय चयन के लिए फीडर कैडर के कर्मचारियों, विशेषकर प्वाइंट्समैन ए और प्वाइंट्समैन बी को कार्यमुक्त नहीं किए जाने से पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

वहीं, प्रवेश स्तर के प्वाइंट्समैन (लेवल-1) पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पैनल में देरी अथवा पैनल उपलब्ध नहीं होने से भी योग्य कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। इसके अलावा, कई कर्मचारी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और चिकित्सा संबंधी मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में गुड्स ट्रेन मैनेजर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या लगातार प्रभावित हो रही है।

जानकारों का कहना है कि रेलवे परिचालन में गुड्स ट्रेन मैनेजर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मालगाड़ियों के सुरक्षित संचालन और परिचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी से जुड़ी इस श्रेणी में कर्मचारियों की कमी का असर सीधे रेल परिचालन पर पड़ रहा है। इसे देखते हुए सीधी भर्ती का कोटा बढ़ाने तथा सामान्य चयन प्रक्रिया के 60 प्रतिशत कोटा को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही एआइआरएफ और एनएफआइआर दोनों फेडरेशनों से सुझाव मांगा है।