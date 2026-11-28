जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले के पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन, वैज्ञानिक प्रबंधन और स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पशुपालन विभाग द्वारा एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट (शैक्षणिक भ्रमण) का आयोजन किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कुशल निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंड से कुल 114 प्रगतिशील पशुपालकों ने प्रतिभाग किया।

भ्रमण के प्रथम चरण में पशुपालकों को कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी, कैंपियरगंज ले जाया गया। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा. आरके सिंह तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. संदीप उपाध्याय ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए उन्नत पशुपालन, संतुलित पशु आहार, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ-साथ बागवानी और जैविक खेती के लाभों पर विस्तार से तकनीकी जानकारी दी।