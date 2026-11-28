सुनील सिंह, गोरखपुर। पारा गिरने के साथ ही शहर की रातें सर्द होने लगी हैं, लेकिन बेसहारा और मुसाफिरों को ठंड से बचाने के इंतजाम अभी 'रंग-रोगन' के दौर से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। विडंबना यह है कि एक तरफ शहर के रैन बसेरों में सजे बिस्तर जरूरतमंदों की बाट जोह रहे हैं, तो दूसरी तरफ जानकारी और प्रचार-प्रसार के अभाव में तमाम लोग सड़क किनारे, नाले की पटरी और फ्लाईओवर के नीचे खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर हैं।

दैनिक जागरण की टीम ने जब रात के अंधेरे में शहर के प्रमुख रैन बसेरों की हकीकत खंगाली, तो व्यवस्था और हकीकत के बीच का बड़ा फासला सामने आया। कहीं 127 बेड के विशाल हॉल में सन्नाटा पसरा मिला, तो कहीं बिखरे बिस्तर और निर्माण कार्य की धूल व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती नजर आई।



रात 8:30 बजे : छात्र संघ भवन: 15 बेड, मुसाफिर सिर्फ एक

पड़ताल की शुरुआत छात्र संघ भवन के पास संचालित रैन बसेरे से हुई। यहां पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए पांच बेड लगाए गए हैं, लेकिन 14 बेड खाली पड़े थे। पूरे केंद्र में सिर्फ लखनऊ से वेब डेवलपर का साक्षात्कार देने आए राज मौजूद मिले। उन्हें छत तो मिल गई, लेकिन अव्यवस्था ऐसी कि अन्य बेड पर चादरें और बिस्तर बेतरतीब बिखरे पड़े थे।

खुले आसमान के नीचे ठंड में यातायात तिराहे से धर्मशाला बाजार की तरफ जाने वाले मार्ग पर बनें फुटपात सोए लोग। जागरण रात 8:45 बजे : रेलवे स्टेशन: टाइल्स और पेंट की गंध के बीच ठिकाना

सबसे व्यस्त रहने वाले रेलवे स्टेशन परिसर स्थित रैन बसेरे में महिलाओं और पुरुषों के लिए 10-10 बेड की व्यवस्था है। यहां वाराणसी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे सुल्तानपुर के अजय कुमार मौर्य ठहरे मिले। रैन बसेरे में टाइल्स लगाने और पेंटिंग का काम चल रहा था, जिससे ठहरने वालों को निर्माण कार्य के शोर और अव्यवस्था के बीच ही रात काटनी पड़ रही है।



रात 9:00 बजे : गोरखनाथ: 127 की क्षमता, ठहरे मिले महज 20 लोग

शहर के सबसे बड़े गोरखनाथ रैन बसेरे में 127 बेड की व्यवस्था है, लेकिन रात नौ बजे तक यहां केवल 20 लोग ही पहुंचे थे। यहां भी पेंट-पॉलिश का काम अधूरा मिला। हालांकि, बाहर से आने वालों के लिए यह बड़ा सहारा साबित हो रहा है। यहां गोंडा के अखिलेश पांडेय, मोतिहारी के निरंजन कुमार, कुशीनगर के रामअशीष व दुर्गा प्रसाद, श्रावस्ती के सलीम व मुस्ताक खां और गाजियाबाद के अमित ठहरे मिले। वहीं लखनऊ के दीपक, पूर्वी चंपारण के कुंदन कुमार और सिवान के अजय कुमार नौकरी के साक्षात्कार के सिलसिले में यहां रुके थे।