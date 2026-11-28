संवाद सूत्र, चरगांवा (गोरखपुर)। पुलिया पर बैठे मजदूर का अचानक संतुलन बिगड़ा और वह गहरे नाले में जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

रातभर पुलिस और स्थानीय लोग तलाश करते रहे। 12 घंटे बाद शुक्रवार सुबह उसका शव नाले में उतराता मिला। मृतक की पहचान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के पिपरिया गांव निवासी 46 वर्षीय रमाकांत राम के रूप में हुई। वह बिछिया में किराये का मकान लेकर मजदूरी करता था।

गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है। जंगल तुलसीराम स्थित बिछिया ताड़ीखाना के पास पुलिया पर रमाकांत बैठा था। आशंका है कि संतुलन बिगड़ने से वह नाले में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने रातभर नाले में उसकी तलाश की, लेकिन अंधेरा और पानी अधिक गहरा होने के कारण सफलता नहीं मिली।