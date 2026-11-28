संवाद सूत्र, चरगांवा, (गोरखपुर)। 'साहब, मेरे बेटे आरुष से मिला दीजिए, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, गुरुवार सुबह चार बजे से मेरा बेटा मुझसे दूर है, पता नहीं उसे कहां छिपा दिया है, मेरा बेटा मुझे चाहिए।' पांच वर्षीय आरुष शर्मा की मां रूबी शर्मा की ये बातें सुनकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं।

बेटे की सलामती की उम्मीद में मां कभी पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़ती है तो कभी फूट-फूटकर रोने लगती है। शुक्रवार को दोपहर से थाने और एसएसपी कार्यालय तक चक्कर लगाने के बाद भी उसे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला।



पादरी बाजार स्थित किराये के मकान में रहने वाला आरुष पास के एक स्कूल में एलकेजी का छात्र था। पढ़ाई में होनहार और हंसमुख स्वभाव का आरुष मोहल्ले के लोगों का भी दुलारा था। उसकी हत्या की खबर से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। मां का रो-रोकर बुरा हाल है।